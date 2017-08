Trentasette anni, più di cento gol in carriera e gli scarpini rimasti appesi al chiodo per quasi due anni. Javier Ernesto Chevanton, ex di Lecce, Monaco e Siviglia tra le altre, è pronto a tornare in campo, ricominciando dalla terza categoria. Il calciatore uruguaiano, dopo l'ultima esperienza con la maglia del Liverpool di Montevideo, non aveva mai pensato, dal giorno del ritiro annunciato sul suo profilo Twitter circa due anni fa, di finire definitivamente il rapporto con il mondo del pallone. Ritornato nella sua Lecce, dove vive con la famiglia, era diventato allenatore nel settore giovanile dell'Heffort Soccer Dream di Parabita (presieduta dal suocero Pasquale Bruno), un piccolo paese del Salento. Lo scorso luglio, insieme a Giacomazzi ed altri ex compagni, Chevanton aveva anche preso parte al corso a Coverciano per poter allenare in Serie D. Poi, un passo indietro, ufficializzato con un video su Facebook, pubblicato sulla pagina ufficiale dell'Heffort Soccer Dream: "Giocheró in terza categoria con la prima squadra dell'Heffort, a settembre inizio la preparazione e ad ottobre sarò pronto: dobbiamo salire!".