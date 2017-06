Pronto per l'Europa, pronto per prendere il volo. Sarà per il soprannome, Pajaro, uccello, sarà per le sue qualità, Joaquin Ardaiz nelle prossime settimane potrebbe lasciare l'Uruguay per abbracciare una nuova avventura in Europa. Uno dei suoi agenti, Marcelo Simonian, è arrivato a Milano per proporlo in Serie A e ha parlato sia con l'nter sia con la Fiorentina, che già a gennaio ci aveva già fatto un pensierino. Per ora non c'è nessuna trattativa in piedi, per il momento è un semplice pour parler, ma non è escludere che possa diventare una trattativa nei prossimi giorni. Il suo nome non è una novità per gli uomini mercato del nostro calcio, che l'hanno seguito da vicino nel Sudamericano under 20, vinto dall'Uruguay, e nel Mondiale di categoria, chiuso dalla Celeste al quarto posto (sconfitta dall'Italia ai rigori).



SULLE ORME DI CAVANI - Nato l'11 gennaio 1999 a Salto, nel nord del paese, città che ha dato i natali a due big come Suarez e Cavani, Ardaiz è un classico attaccante centrale, che non tira indietro la gamba. Lotta su ogni pallone, si sacrifica per la squadra e fa male quando deve. uai lasciargli un metro dentro l'area di rigore, diventa letale. Scovato dal Danubio nel Mundialito Danone, ha segnato gol a grappoli nel settore giovanile de La Franja, facendo il suo esordio in prima squadra nel gennaio contro il Gremio Porto Alegre, in una sfida amichevole. In passato è stato vicino al Porto, nel quale nel 2013 è stato in prova (superata a pieni voti, senza però che si arrivasse a un accordo), ora sogna l'Italia.



CARTELLINO DI UN FONDO - Se Inter o Fiorentina decideranno di puntare su di lui dovranno trattare con un fondo, non con il Danubio. Il cartellino di Ardaiz lo scorso gennaio è stato acquistato a un gruppo di imprenditori inglesi che secondo la stampa uruguaiana fa capo a un fondo d'investimento chiamato TMG Sport, il quale ha comprato anche il 70% della Sociedad Anónima Deportiva El Tanque Sisley, nella quale ha parcheggiato proprio Ardaiz. Una squadra che il Pajaro è pronto a lasciare.