Nonostante il nome ne tradisca le origini colombiane, Eddy Anthony Salcedo Mora è italiano a tutti gli effetti. Il colpo a sorpresa dell'Inter, che ha prelevato il classe 2001 assieme al coetaneo e ben più famoso Pietro Pellegri, è infatti nato e cresciuto a Genova, entrando nel settore giovanile rossoblù quando era poco più di un bambino. Nella cantera del Grifone Salcedo Mora ha impiegato davvero poco a mettersi in luce, mostrandosi come una sorta di alter-ego proprio di quel Pellegri che bruciando le tappe gli ha lasciato spazio libero nelle rappresentative minori.



Nel 2015 impressionò tutti siglando una cinquina nel 9-0 rifilato dalla sua Under 13 ai pari età della Pro Vercelli. Come molti adolescenti ama l'hip-hop, Cristiano Ronaldo e il basket Nba. Tipico centravanti di sfondamento, dotato di un fisico poderoso che ne fa il punto di riferimento dei compagni nelle aree avversarie, il quindicenne ha debuttato quest'anno nell'Under 17 rossoblù, anticipando di due anni lo sbarco nella categoria Allievi. Il divario anagrafico, tuttavia, non è stato un peso per lui, capace di realizzare una rete (contro la Fiorentina) nei cinque spezzoni di partita disputati nel campionato nazionale con la formazione allenata da Luca Chiappino.



Non ancora entrato nel giro della prima squadra, compirà 16 anni il prossimo 1° ottobre, avrà modo nei prossimi mesi di farsi conoscere anche dai tifosi genoani prima di approdare definitivamente all'Inter. L'accordo tra rossoblù e nerazzurri prevede infatti che Salcedo Mora resti per altri due anni a Pegli ed il numero di presenze che riuscirà a collezionare nel frattempo in Serie A contribuiranno ad aumentare il costo del suo cartellino, portando nelle casse di Enrico Preziosi da un minimo di 5 ad un massimo di 30 milioni di euro. Niente male per un ragazzino di 15 anni praticamente sconosciuto ai più fino a questa mattina...