Giorgio Chiellini ha parlato della partita vinta contro il Pescara per 2-0. Decisivo ancora una volta Higuain con una doppietta, ma quando Paulo Dybala ha dovuto lasciare il campo, in seguito al fallo subito da Muntari, si è temuto il peggio: "Io sono ottimista: è chiaro che sarebbe stato meglio non prendere quei due "calcioni" - ha spiegato il difensore a Sky - e che la situazione si sarebbe potuta gestire meglio. All'inizio c'è stata una vera e propria "intimidazione ripetuta" nei nostri confronti, e si è lasciato un po' andare, ma spero che tutto possa andare al meglio e che Paulo mercoledì possa essere in campo e fare la differenza come ha già fatto all'andata".



Lo juventino ha poi proseguito, affrontando il discorso Barcellona in vista della partita di Champions in programma mercoledì. Servirà una difesa solida e tanta concentrazione, e di sicuro il passaggio del turno non è scontato: "Se riusciremo a tenere più lontani possibile dalla porta i loro fuoriclasse, dar loro pressione, restare alti e corti, allora per loro può diventare tutto difficile. È chiaro che se andiamo lì e stiamo bassi, corti, e perdiamo tutti i duelli, si fa dura. Non dipende solo da noi, ma dipende sicuramente parecchio da noi, e ne siamo consapevoli",



La parola d'ordine è non aver paura: "Ci si prepara cercando di restare più corti possibili, e cercando di non avere paura: se hai paura, loro sono "come degli squali", sentono "l'odore del sangue" e ti finiscono".