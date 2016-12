Alla vigilia della Supercoppa Italiana che lagiocherà a Doha contro il Milan, il difensore bianconero Giorgioha parlato a Tuttosport: "Credetemi, teniamo anche a queste coppe. Arrivi qua e ti sembra un viaggio vacanza, ma poi più si avvicina la partita più capisci che se vinci te la godi e se perdi rosichi."."La nostra egemonia stuzzica gli avversari. Ha ragione il presidente Agnelli quando dice che. E questo ci dà ancora più forza. All'inizio di questo ciclo di vittorie eravamo la squadra più simpatica d'Italia, ora non lo siamo più, ma sapete? A me va benissimo così! La battuta di? Sono qua da dodici anni e ne ho sentite di molto peggio. Lui fa tante battute e sa benissimo cosa ci vuole per vincere con tutti i grandi Milan che ha messo in piedi negli ultimi trent'anni. La nostra reazione? Mah, non ci tocca più di tanto.di cui ci parla ogni tanto Allegri"."Chi sarà. Bacca o Laèadula? Ci sono pro e contro per entrambi.? Non aveva avuto modo di esprimersi in campo, ma la sua crescita è stata costante, io l'ho sempre visto da vicino.. Il tramonto della BBC? No! Ci sono tante partite, giocare meno ti fa giocare meglio. Benatia e Rugani sarebbero titolari in quasi tutte le squadre italiane".