Buongiorno a tutti, di ritorno da Doha resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento, perché nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata. Eravamo li per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti all' @acMilan. Tanti auguri di buone feste a tutti. Una foto pubblicata da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) in data: 24 Dic 2016 alle ore 01:05 PST

È un semplice post su Instagram, ma, in realtà, somiglia molto a una dichiarazione ufficiale. Appena rientrato in Italia,, che ha lasciato l'amaro in bocca in casa bianconera. Questo il messaggio: "Buongiorno a tutti, di ritorno da Doha resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento, perché nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata. Eravamo li per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti all' @acMilan. Tanti auguri di buone feste a tutti."