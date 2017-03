Giorgio Chiellini, difensore della Juventus in prossimità di laurearsi, questa sera è stato ospite della trasmissione 'E poi c'è Cattelan', su Sky. "Quando vado a fare gli esami mi portano in un’altra aula, rispetto a quella dei miei compagni di corso", ha raccontato lo juventino, con indosso un cappellino della Juve. "Siamo io, il professore e l’assistente. Non posso neanche copiare", ha scherzato con un divertito Alessandro Cattelan. Chiellini e Cattelan si sono divertiti anche a giocare a MiniGol. Poi, due rivelazioni. Chiellini: "Da piccolo tifavo Milan". E Cattelan, noto tifoso interista: "Da piccolo avevo il poster di Del Piero in camera".