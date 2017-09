Complimenti @chiellini per aver deciso di donare parte dello stipendio in beneficenza. Sei un vero campione anche fuori dal campo! https://t.co/kHVAuE6lHK — Save the Children IT (@SaveChildrenIT) 29 settembre 2017

un'iniziativa nata questa estate da, che sta cercando di coinvolgere altri giocatori dei massimi campionati europei ad aderire alla sua(solo per fare due esempi),L'idea allo spagnolo era già sorta nel 2012 quando vinse la Champions League con la maglia del Chelsea, ecco alcune delle sue parole rilasciate alla presentazione del progetto: ”Ho pensato a tutto quello che il calcio mi ha dato. Sapevo di essere stato fortunato per aver avuto le opportunità che ho avuto e che non tutti possono contare su una famiglia come la mia. E anche se ho già avuto modo di collaborare con organizzazioni benefiche, sapevo di aver voglia di fare qualcosa di più. Voglio essere sicuro che altri ragazzi ottengano le possibilità che ho avuto io”.Oltre ad essere un grande campione all'interno del rettangolo verde, dove con il suo gioco sempre aggressivo non dà mai respiro ai suoi avversari,, all'apparenza sembra essere un uomo dal cuore di pietra, ma nella realtà dei fatti quando la partita finisce è una delle persone più buone e generose che si possano trovare nel mondo del calcio. Lo dimostrano, ad esempio è stato uno dei primi promotori a sostenere il progetto degli Insuperabili (società che aiuta ragazzi con handicap a giocare a calcio).del trequartista dello United. A far ancora più onore al centrale della nazionale è che è stato lo stesso Giorgio a proporsi con una semplice mail per poter dare il suo appoggio a questa campagna., altri grandi nomi hanno provveduto a dare il loro contributo tra questi Hummels del Bayern Monaco e due campionesse della nazionale di calcio statunitense, Megan Rapinoe e Alex Morgan.