E' un Giorgio Chiellini molto dispiaciuto, quello intervistato da JTV dopo la finale di Supercoppa Italiana: "Abbiamo perso un'altra partita ai rigori qui a Doha e sinceramente avevamo fatto un discreto match. Abbiamo cominciato bene, tenendo il Milan nella propria metà campo, creando occasioni, poi dopo il gol paradossalmente ci siamo abbassati troppo e abbiamo concesso spazio. Loro hanno qualità e sanno creare qualche occasione. Rimane il rammarico perché abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio fino alla fine, ma il calcio è così, non penso ci sia da fare un dramma. Abbiamo fatto una discreta partita, ci sarà di grande insegnamento per i prossimi sei mesi perché devono essere come quelli di due anni fa, una cavalcata importante.



JUVE NO STOP - "Il Natale avrà un retrogusto amaro, ma fa parte del gioco, complimenti a loro. Il bilancio del 2016 per me è positivo, è chiaro. Siamo cresciuti e stiamo crescendo ancora, stiamo continuando a vincere e ci stiamo innalzando come squadra al top in Italia e nel mondo. Non dobbiamo mai perdere la voglia di allenarci e migliorarci tutti i giorni, che è stato il segreto della grande crescita degli ultimi anni. L'ultimo mese è stato importante, con quell'atteggiamento la squadra può raggiungere grandi risultati".