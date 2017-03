Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del presente in maglia bianconera partendo dal problema alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo a Udine contro l'Udinese: "Domani faccio gli esami, ma sto benino. Non è niente di particolare, ogni tanto ho qualche acciacchetto delle battaglie passate. Però non è niente di grave. Ora vediamo in qualche giorno di recuperare. Se col Milan ci sarò? Sono sempre pochi giorni. Quindi è da valutare, sicuramente tra domani e dopo domani ne sapremo qualcosa di più. Però non è una cosa che andrà per le lunghe".



SULL'UDINESE - "Penso che bisogna essere anche lucidi e analizzare la partita. Non si può essere sempre al 100% e ieri sicuramente non abbiamo fatto una grandissima partita. Quindi è un buon punto. Sarebbe stato meglio vincere, d'altronde sapevano che non si poteva vincere sempre, ma abbiamo dato comunque una prova di maturità in una partita importante. In una giornata storta riuscire a raccogliere un punto è già un segnale positivo.



SUL MILAN - "Juve - Milan è una classica della Serie A. Sicuramente negli anni scorsi valeva di più. Il Milan è in un momento di ricostruzione, sta facendo un ottimo campionato e sta mettendo in mostra tanti giovani che saranno il fiore all'occhiello della nazionale italiana per tanti anni e nel futuro".



LA SUPERCOPPA - "Se mi brucia la sconfitta dell'andata? Per niente. Brucia un pochino di più Doha che con tutti i complimenti che vanno a loro, penso che sia stata tanto demerito nostro. Nel senso che abbiamo perso un'occasione importante per portare a casa un altro trofeo.".