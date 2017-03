Giorgio Chiellini è stato ospite di Alessandro Cattelan nel programma condotto dallo showman su Sky Uno. Il difensore della Juventus ha svelato la squadra per cui faceva il tifo da bambino: "Tifavo Milan e il mio gemello era per la Juve. Il mio idolo era Maldini. Quando poi è arrivata l'opportunità del grande salto ero al Livorno a cui voglio bene, ma con tutto il rispetto non era come una big. Juve, Milan o Inter erano un salto di qualità clamoroso. Non è che potevo fare lo schizzinoso (ride ndr)."