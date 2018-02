Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella venticinquesima giornata di Serie A:



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Atalanta-Fiorentina: “Intervento duro di Badelj su Caldara (gli costerà la squalifica): Maresca estrae un giallo al centrocampista della Fiorentina, ma c’erano gli estremi per il cartellino rosso”.



Napoli-Spal: “Allan mette al centro un pallonetto per Hamsik, che trova il gol del 2-0 con un colpo di testa. Tutto regolare per l’assistente Bottegoni, ma scatta la revisione del Var”.



VAR SI:



Napoli-Spal: “Il Var scova una posizione di fuorigioco di Hamsik nel momento in cui Allan colpisce il pallone. Giusto annullare la rete del 2-0”.



VAR NO:



Atalanta-Fiorentina: “Badelj su Caldara, l’intervento poteva meritare il cartellino rosso. Il Var non interviene per correggere la decisione dell’arbitro Maresca (che ha solo ammonito il croato della Fiorentina).



I VOTI AGLI ARBITRI della venticinquesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Atalanta-Fiorentina: Maresca 6,5 (Var Massa). “Un arbitro in crescita costante”.

Benevento-Crotone: Rocchi 6,5 (Var Pasqua). “Personalità in Real Madrid-PSG di Champions League, personalità nella sfida salvezza disputata a Benevento”.

Bologna-Sassuolo: Tagliavento 6 (Var Guida). "Regolare il gol dell'1-0 di Poli: il tocco sul cross di Di Francesco è di Magnanelli e non di Destro".

Chievo-Cagliari: Nasca 6 (Var Valeri).

Genoa-Inter: Fabbri 6,5 (Var Giacomelli).

Milan-Sampdoria: Doveri 6 (Var Mazzoleni). “Al 37’ sul lancio in profondità per Zapata, c’è il tocco di mano volontario di Calabria che sfugge a Doveri. Il Var Mazzoleni controlla, ma non riesce a stabilire con certezza se l’irregolarità sia in area o appena fuori (come sembra dalle immagini). Si tratta di un caso non chiaro e in ogni caso il Var non può intervenire”.

Napoli-Spal: Gavillucci 6 (Var Mariani). "Hamsik esulta per il 2-0 poi annullato dal Var e spacca la bandierina. Il gol viene tolto, l'ammonizione no perché non lo prevede il regolamento. Essendo però una diretta conseguenza delle rete, va rivisto il regolamento per episodi simili".

Torino-Juventus: Orsato 6 (Var Irrati). “Nella ripresa Chiellini entra sicuramente in modo irruento e scomposto su Belotti: nello slancio rifila una manata al volto dell’attaccante del Torino. Orsato non sanziona il fallo: ci stava il giallo per il difensore che però ha gli occhi rivolti sul pallone. Il colpo non sembra volontario e non ci sono dunque i margini per richiedere la prova tv alla Procura Federale”.

Udinese-Roma: Di Bello 6 (Var Damato).