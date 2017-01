Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventiduesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Sampdoria-Roma: “Mazzoleni si inventa la punizione da cui nasce il 3-2 della Sampdoria. Rüdiger non commette nessun fallo su Schick, che perde l’equilibrio e cade a terra da solo. L’ammonizione a Rüdiger è una beffa. Nell’ultima azione della partita Bereszinski atterra Dzeko in area. Il contatto sarebbe stato da rigore ma in precedenza La Rocca aveva alzato la bandierina segnalando un fuorigioco di Dzeko inesistente. Gestione errata anche dei provvedimenti disciplinari”.



Udinese-Milan: “Un arbitro internazionale come Banti non può tenere in campo De Paul. L’intervento su De Sciglio era da rosso diretto. Il giocatore dell’Udinese ha rischiato di spaccare una gamba al terzino del Milan. Intervento molto grave e pericoloso, direttamente sull’uomo e senza possibilità di prendere la palla. L’assistente di porta non lo aiuta di certo”.



Inter-Pescara: “Calvarese sbaglia due volte in una partita tutto sommato facile da gestire. Il gol di Eder è viziato da posizione di fuorigioco: sulla palla di Brozovic, Icardi è in offside. Al 36’ Gagliardini viene trattenuto in area del Pescara da Memushaj, Calvarese lascia correre ma l’intervento era da rigore”.



I VOTI AGLI ARBITRI della ventiduesima giornata:



Cagliari-Bologna: Pairetto 6 (“Corrette le espulsioni a Viviani e Krafth”).

Crotone-Empoli: Tagliavento 6,5 (“Giusto il rigore concesso al Crotone: Veseli interviene in tackle sulla gamba di Stoian e non sul pallone”).

Fiorentina-Genoa: Orsato 5,5 (“Ben coadiuvato dagli assistenti. Il fatto che Simeone segni il gol del pareggio evita l’espulsione a Sportiello. Il portiere era intervenuto in modo falloso sull’attaccante rossoblù. Hiljemark sul secondo gol del Genoa è tenuto in gioco da De Maio”).

Sampdoria-Roma: Mazzoleni 4,5.

Sassuolo-Juve: Doveri 7 (“Dirige la gara con grande personalità”).

Torino-Atalanta: Damato 6.

Udinese-Milan: Banti 5,5.

Napoli-Palermo: Celi 7 (“Ha arbitrato molto bene e ha dimostrato di aver ritrovato una buona forma fisica. Giusto il rosso diretto a Goldaniga nel finale per fallo su Mertens. Molto chiaro quando, al 47’ della ripresa, ha fatto capire che il recupero di 5 minuti sarebbe partito da quel momento e non dal 45’ a causa di incidenti di gioco avvenuti nei primi due di recupero”).

Inter-Pescara: Calvarese 5.

Lazio-Chievo: Fabbri 6.



CHI SALE: Celi, Doveri, Tagliavento.

CHI SCENDE: Mazzoleni, Calvarese, Banti.