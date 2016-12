Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato.



I VOTI AGLI ARBITRI della diciassettesima giornata:

Chievo-Sampdoria: Mariani 6 (“Corretta l’assegnazione del rigore al Chievo per fallo di Puggioni su Meggiorini. L’arbitro nell’occasione estrae il cartellino giallo al portiere della Sampdoria, poteva starci il rosso”).

Empoli-Cagliari: Rizzoli 6,5.

Genoa-Palermo: Pairetto 6 (“Buona applicazione del vantaggio sul gol di Quaison. Perin perde la testa, rosso sacrosanto”).

Juventus-Roma: Orsato 6 (“Bel siparietto nel tunnel dello Juventus Stadium con Nainggolan. Ha diretto con grande serenità una gara complicata”).

Lazio-Fiorentina: Irrati 6,5 (“Giusti i rigori assegnati per i falli di Tomovic (manca il secondo giallo) su Milinkovic e Biglia su Cristoforo. Aiutato dall’addizionale Maresca sul gol di mano di Sanchez: ottimo esempio di collaborazione”).

Milan-Atalanta: Massa 6 (“In ripresa, non ha vissuto un inizio di stagione facile”).

Napoli-Torino: Doveri 7 (“Corretti entrambi i rigori. Regolare il 4-2, Rossettini non commette fallo su Reina”).

Pescara-Bologna: Rocchi 7 (“Corretto il rosso diretto a Verre: entrata molto pericolosa con il piede a martello e sulla gamba di Mounier, questi sono interventi da sanzionare con l’espulsione. Applica alla perfezione il regolamento”).

Sassuolo-Inter: Di Bello 6 (“Corretta l’espulsione di Felipe Melo: da ammonizione entrambi gli interventi su Missiroli e Defrel”).

Udinese-Crotone: Sacchi 6,5 (“Inevitabile l’espulsione a Cordaz, che ferma il pallone con le mani fuori dall’area”).



CHI SALE: Doveri, Rocchi, Rizzoli.

CHI SCENDE: nessuno.