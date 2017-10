Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nell’undicesima giornata di Serie A:



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Napoli-Sassuolo: “Al 20’ del secondo tempo Pairetto concede un rigore al Sassuolo: Chiriches affossa Falcinelli, ma il contatto tra i due inizia fuori dall’area”.



VAR SI:



Napoli-Sassuolo: “Il Var controlla la decisione di Pairetto e cambia giustamente il rigore in una punizione dal limite. Dalle immagini televisive si vede chiaramente che Falcinelli dice a Pairetto: “Te l’avevo detto che era fuori area”. Decisivo l’utilizzo della tecnologia”.



Spal-Genoa: “Gol del pari annullato al Genoa con l’assistente De Meo che mette in pratica in modo impeccabile il protocollo. L’assistente di Orsato memorizza il fuorigioco di Lapadula, lascia continuare l’azione perché è in corso una possibile segnatura e quando si esaurisce con la rete di Taarabt, alza la bandierina. Il Var conferma la posizione di fuorigioco di Lapadula”.



Sampdoria-Chievo: “Nel finale di gara Torreira segna il 4-1 grazie al velo di Ferrari (apre le gambe per far passare la palla): il Var entra in azione e convalida il gol perché non c’è fuorigioco. Tempi un po’ troppo lunghi in questo frangente”.



Udinese-Atalanta: “Kurtic dalle immagini televisive sembra avere il piede in offside nell’azione che porta al vantaggio dell’Atalanta: per l’assistente Tegoni è in posizione regolare, il Var supporta la decisione e noi ci fidiamo. Anche i giocatori in campo da quando c’è la tecnologia accettano senza protestare le decisioni. Il Var controlla e conferma anche le decisioni sui rigori e annulla il gol del pareggio all’Atalanta per posizione di fuorigioco di Caldara”.



VAR NO:



Nessun episodio merita una menzione.



I VOTI AGLI ARBITRI dell’undicesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Benevento-Lazio: Giacomelli 6 (Var Massa).

Crotone-Fiorentina: Maresca 6,5 (Var Guida). “Si ritrova dopo qualche partita al di sotto delle sue capacità”.

Milan-Juventus: Valeri 7,5 (Var Di Bello). “Con la partita di sabato l’ho trovato sdoganato. Finalmente una prestazione di alto livello con enorme tranquillità trasmessa alle due squadre”.

Napoli-Sassuolo: Pairetto 5 (Var Abisso).

Roma-Bologna: Fabbri 6 (Var Mondin).

Sampdoria-Chievo: Doveri 5 (Var Manganiello). “Troppo lunghi i tempi del Var. Doveri sembrava assente, deconcentrato”.

Spal-Genoa: Orsato 6 (Var Mariani).

Torino-Cagliari: Calvarese 5 (Var Mazzoleni).

Udinese-Atalanta: Rocchi 7 (Var Pinzani). “Il Var controlla soltanto, bravo sulle decisioni dirette come i rigori concessi ad entrambe le squadre”.