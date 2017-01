Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventesima giornata.



ERRORI PIÙ GRAVI:



Sampdoria-Empoli: “Celi assegna correttamente il rigore all’Empoli per fallo di Palombo su Mchedlidze, ma il provvedimento disciplinare è errato. Palombo - solo ammonito dal direttore di gara - era da espellere perché era una chiara occasione da gol e il difensore della Sampdoria non aveva alcuna possibilità di intervenire sul pallone”.



Fiorentina-Juventus: “Alla Juventus manca un rigore. Nella ripresa il mani in area di Gonzalo Rodriguez sul tiro cross di Pjaca è da sanzionare. Il braccio - nonostante la distanza sia ravvicinata - è largo e il difensore della Fiorentina fa una parata per respingere la conclusione. Banti sbaglia a non assegnare il tiro dal dischetto ai bianconeri”.



Napoli-Pescara: “Gavillucci sbaglia ad assegnare il calcio di rigore al Pescara nel finale. Hysaj, infatti, non tocca Mitrita”.



I VOTI AGLI ARBITRI della ventesima giornata:



Cagliari-Genoa: Fabbri 6,5.

Crotone-Bologna: Calvarese 6.

Fiorentina-Juventus: Banti 5,5 (“Giusto lasciar proseguire sul primo gol della Fiorentina: la gamba di Bernardeschi era alta, così come quella di Alex Sandro. Gestione disciplinare da rivedere in una gara dal coefficiente di difficoltà altissimo”).

Inter-Chievo: Giacomelli 6.

Lazio-Atalanta: Pairetto 5 (“Esagera nel dar credito al quarto uomo. Gli allontanamenti di Inzaghi e Gasperini sono eccessivi. Nessun dubbio sul rigore concesso alla Lazio per fallo di Berisha su Immobile”).

Napoli-Pescara: Gavillucci 5.

Sampdoria-Empoli: Celi 5.

Sassuolo-Palermo: Mazzoleni 6,5.

Udinese-Roma: Damato 6,5 (“Nessun dubbio sul rigore concesso ai giallorossi: Faraoni tiene largo il braccio e va a cercare il pallone col movimento dell’arto”).



CHI SALE: Fabbri, Mazzoleni, Damato.



CHI SCENDE: Celi, Gavillucci, Pairetto.