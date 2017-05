Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentacinquesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Juventus-Torino: “Prima ammonizione ad Acquah tirata per i capelli, perché il centrocampista del Torino e Dybala si smanacciano a vicenda. Nell’occasione del secondo cartellino giallo, invece, non condanno Valeri. L’intervento di Acquah è molto irruento, prende prima il pallone e poi Mandzukic con la gamba di richiamo. Intervento pericoloso e da sanzionare con l’ammonizione. Ingenuo Acquah nell’occasione, ma complessivamente l’espulsione non c’era per i due interventi in questione”.



Sassuolo-Fiorentina: “Disastro generale di Gavillucci e dei suoi assistenti. Nel primo tempo manca un rigore evidente al Sassuolo: Carlos Sanchez affossa Berardi, intervento da penalty. Da rigore anche l’intervento in area di Gonzalo Rodriguez su Matri. Il rigore concesso alla Fiorentina, invece, non c’era: Adjapong atterra Bernardeschi, ma fuori dall’area. Nel secondo tempo annullato un gol regolare a Bernardeschi: non c’era il fuorigioco, il giocatore era in linea. Il rigore concesso al Sassuolo è una svista di arbitro e Fabbri (assistente nell’occasione): Gonzalo Rodriguez devia il pallone senza toccare Berardi. L’espulsione al difensore della Fiorentina è una beffa”.



Genoa-Inter: “Manca un rigore al Genoa in avvio di gara. Simeone viene atterrato da Medel in area di rigore. Il difensore dell’Inter prende la gamba dell’avversario e non il pallone. Tra l’altro Simeone lascia il campo poco dopo per il colpo subito proprio in questa occasione”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 35esima giornata:



Napoli-Cagliari: Giacomelli 6.

Juventus-Torino: Valeri 5,5 (“Coefficiente di difficoltà della gara molto alto, complessivamente una buona prestazione”).

Udinese-Atalanta: Di Bello 6.

Chievo-Palermo: Serra 6 (“Direzione sufficiente del debuttante Serra. Giusto il rigore dato al Chievo per fallo di Bruno Henrique su Inglese. Nella ripresa annulla giustamente un gol a Goldaniga”).

Empoli-Bologna: Calvarese 6.

Genoa-Inter: Damato 5,5 (“Partita difficile, la gestisce bene esclusione fatta per il fallo da rigore di Medel su Simeone”).

Lazio-Sampdoria: Mazzoleni 6 (“Corretta l’espulsione a Skriniar: l’entrata su Keita non è da considerare onesta”).

Milan-Roma: Rizzoli 6 (“Da sanzionare con un rigore l’intervento di Manolas su Paletta in area. Il difensore del Milan, però, nell’occasione accentua molto la caduta e non si rende credibile agli occhi di Rizzoli. Giusta l’espulsione nel finale dello stesso Paletta perché nega la chiara occasione da gol a Salah”.

Pescara-Crotone: Russo 6 (“L’intervento di Ceccherini su Caprari nel primo è pulito: il difensore del Crotone entra in anticipo sul pallone”).

Sassuolo-Fiorentina: Gavillucci 4.



CHI SALE: Mazzoleni.



CHI SCENDE: Gavillucci, Valeri, Damato.