Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentunesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Crotone-Inter: “Manca un rigore in favore dell’Inter: Ceccherini colpisce in pieno Icardi proprio sulla linea dell'area. Guida doveva assegnare il tiro dal dischetto ai nerazzurri”.



Udinese-Genoa: “Errata interpretazione di Mariani all’inizio della ripresa. Burdisso controlla male il pallone che si alza così tanto da permettere allo stesso difensore un tocco di testa al proprio portiere. L’arbitro lo considera comportamento antisportivo, assegna una punizione all’Udinese e ammonisce l'argentino. Il retropassaggio, però, è avvenuto dopo una giocata involontaria e quindi non andava sanzionato. La regola, infatti, presuppone il contrario per portare alla sanzione inflitta ieri”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 31esima giornata:

Atalanta-Sassuolo: Rizzoli 6.

Bologna-Roma: Damato 6,5.

Cagliari-Torino: Rocchi 6,5 (“Carlao atterra Ionita in area: giusto il rigore per il Cagliari. Nel finale viene espulso Acquah per somma di ammonizioni dopo un'entrataccia su Joao Pedro. Cartellino rosso corretto”).

Crotone-Inter: Guida 5,5 (“Giusto assegnare il rigore al Crotone sullo 0-0 perché Medel cadendo a terra blocca il pallone col braccio allungato sulla percussione di Trotta. Il cileno, diffidato, doveva essere ammonito. Regolare il gol del 2-0 del Crotone: Trotta non è in fuorigioco”.

Empoli-Pescara: Tagliavento 6.

Juventus-Chievo: Fabbri 7 (“Giusto il giallo a Bonucci che, diffidato, salterà la prossima gara di campionato col Pescara. Colpisce per la cura dei dettagli dimostrata in alcuni frangenti di gioco: gestisce egregiamente diversi vantaggi, anche in zone “pericolose” del campo”).

Lazio-Napoli: Irrati 6,5.

Milan-Palermo: Di Bello 6 (“Giusto il secondo giallo a Gonzalez”).

Sampdoria-Fiorentina: Russo 6.

Udinese-Genoa: Mariani 5,5 (“Peccato per l’errore segnalato in precedenza, aveva diretto bene la gara”).



CHI SALE: Fabbri, Irrati, Damato.



CHI SCENDE: Guida, Mariani.