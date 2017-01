Prosegue anche nella stagione 2016-2017. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella diciannovesima giornata.: “Da rivedere La Penna. L’arbitro giudica non punibile un tocco di Dainelli col braccio, tenuto molto largo e quindi difficile da considerare involontario. Manca, dunque, un rigore all’Atalanta. Irregolare il gol del Chievo: Pellissier è in fuorigioco sul passaggio di Floro Flores”.: “Manca un rigore per parte. Nel primo tempo (sullo 0-0) Strootman colpisce sulla gamba Rigoni, Rizzoli doveva assegnare il tiro dal dischetto al Genoa. In avvio di ripresa Munoz colpisce Fazio sul viso con la scarpa, era rigore per la Roma. Severo il cartellino giallo dato a Ocampos per simulazione”.: “Difficile la valutazione di Di Bello sul presunto contatto tra Silvestre e Reina che costa l’espulsione al difensore della Sampdoria. Nemmeno le immagini televisive riescono a chiarire quanto accaduto ma sicuramente Reina accentua la caduta. Nel primo tempo c’è un lieve contatto tra Praet e Callejon, il Napoli protesta e chiede l’assegnazione del rigore che, però, sarebbe stato generoso”.della diciannovesima giornata:: La Penna 5.: Valeri 6.: Rizzoli 5.: Mariani 7 (“Bene sul rigore assegnato alla Juve per fallo di Oikonomou su Sturaro. Giusta l’assegnazione dei cartellini”).: Maresca 6,5 (“Al limite i due casi capitati all’assistente Zappatore: nel primo tempo annulla un gol a Lombardi per fuorigioco, la decisione è corretta. Nella ripresa ferma Rhoden lanciato a rete per fuorigioco, ma il piede del centrocampista del Crotone sembra in linea con il ginocchio del penultimo difensore. Giusto assegnare il rigore alla Lazio per fallo di Stoian su Lombardi”).: Giacomelli 6 (“Dubbi sull’intervento di Bruno Alves su Abate. Non era da rosso diretto, ma almeno da giallo sicuramente. Corretta, invece, l’espulsione nel finale per fallo dello stesso portoghese su Bacca lanciato a rete”).: Di Bello 5.: Irrati 7 (“In risalita. Molto bene alla prima gara da internazionale”).: Doveri 6 (“Giuste le valutazioni dell’arbitro nel corso della partita”).: Maresca, Irrati e Mariani.: Rizzoli, Di Bello, La Penna.