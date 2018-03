Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella ventinovesima giornata di Serie A:



PREMESSA:



“Ieri ha arbitrato il Var, non gli arbitri. Se il Var fa prendere le decisioni giuste, vuol dire che gli arbitri sbagliano. E ieri si sono visti troppi errori gravi”.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Benevento-Cagliari: “Cross di Barella, Sandro si lancia in scivolata in modo scomposto e col braccio alto e largo: Manganiello concede solo l’angolo al Cagliari, ma viene richiamato dal Var”.



Verona-Atalanta: “Fares trattiene in modo vistoso in area di rigore Petagna: l’arbitro Di Bello non vede il contatto e viene richiamato dal Var”.



Milan-Chievo: “A inizio secondo tempo il Milan pareggia con Cutrone, ma l’assistente di Mariani annulla il gol per fuorigioco. Il gioco viene fermato dall’arbitro e al Var controllano l’azione per rivalutare la posizione di Cutrone. Nel recupero, tiro di Calhanoglu deviato da Tomovic entrato in scivolata: la palla prima colpisce il ginocchio e poi le braccia del difensore alte (sopra la testa, quindi non a protezione della faccia) e larghe. Mariani viene richiamato dal Var per rivedere l’episodio”.



Torino-Fiorentina: “In avvio di gara Gavillucci dà un rigore per un presunto contatto tra Moretti e Simeone in area di rigore, poi il gioco si ferma per il controllo del Var. Pochi minuti dopo, tiro di Biraghi e De Silvestri si oppone col braccio largo. Gavillucci lascia proseguire il gioco e viene richiamato per la seconda volta dal Var. Altro cross di Biraghi nel finale di gara, Ansaldi lo stoppa col braccio in posizione non congrua. Anche qui, il Var richiama l’attenzione di Gavillucci”.



VAR SI:



Benevento-Cagliari: “Manganiello dopo aver rivisto il replay concede il rigore - giustamente - al Cagliari: il fallo di mano di Sandro è netto. Doveva vedere questo intervento senza l’ausilio del Var. grave errore”.



Verona-Atalanta: “Di Bello cambia la sua decisione iniziale, concedendo il calcio di rigore all’Atalanta per il fallo di Fares su Petagna. Era un contatto da vedere anche senza Var. Corretto annullare il 2-0 dell’Atalanta per posizione di fuorigioco del Papu Gomez”.



Milan-Chievo: “La tecnologia concede giustamente il 2-2 al Milan: Cutrone è tenuto in gioco da Jaroszynski sul tiro di Biglia. Giusto concedere il rigore - poi sbagliato da Kessie - al Milan: il movimento delle braccia non è congruo”.



Torino-Fiorentina: “Il Var toglie giustamente il rigore alla Fiorentina: su Simeone non c’è alcun fallo di Moretti. La tecnologia anche in questo caso corregge l’errore dell’arbitro: è netto il rigore per la Fiorentina per fallo di mano di De Silvestri. Terzo intervento decisivo del Var in una sola partita: Ansaldi tocca il pallone col pugno, è calcio di rigore”.



VAR NO:



Milan-Chievo: “Il Var richiama Mariani per il durissimo intervento di Stepinski su Biglia, ma il direttore di gara non cambia la propria decisione. Era da rosso diretto, senza dubbi: fa un timido tentativo di ritratte le gambe, ma sono altissime, quasi all’altezza del ginocchio di Biglia”.



I VOTI AGLI ARBITRI della ventinovesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Benevento-Cagliari: Manganiello 5 (Var Aureliano).

Crotone-Roma: Banti 5,5 (Var Calvarese). “Sbaglia a valutare qualche fallo”.

Verona-Atalanta: Di Bello 5,5 (Var Fabbri).

Lazio-Bologna: Damato 6,5 (Var Maresca). “La Lazio protesta per un contatto in area tra Donsah e Felipe Anderson: ha rischiato molto il centrocampista del Bologna finendo addosso all’avversario: restano diversi dubbi, ma non si può parlare di chiaro errore (motivo per cui il Var non è intervenuto).

Milan-Chievo: Mariani 4,5 (Var Pairetto). “Troppo gravi gli errori emendati dal Var”.

Napoli-Genoa: Pasqua 6 (Var Giacomelli). “Regolare la posizione di Insigne nell’azione che porta al calcio d’angolo da cui nasce il gol di Raul Albiol: l’attaccante del Napoli è in linea con Zukanovic”.

Sampdoria-Inter: Tagliavento 6,5 (Var Mazzoleni). “Barreto colpisce Rafinha in area di rigore, Torreira inoltre ostacola il brasiliano dell’Inter: giusto il rigore dato all’Inter”.

Spal-Juventus: Massa 6 (Var Doveri). “Nel finale Everton Luiz (entrato in campo da pochi minuti) si rende autore di un’entrata kamikaze su Barzagli, in netto ritardo e con le gambe quasi a tenaglia: solo ammonito da Massa, che concede un giusto vantaggio e a gioco fermo estrae il giallo. L’intervento, però, era da rosso”.

Torino-Fiorentina: Gavillucci 4 (Var Chiffi).

Udinese-Sassuolo: Abisso 5,5 (Var Guida). “Inverte un po’ di falli, non una prestazione impeccabile”.



@AleCosattini