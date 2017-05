Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentaseiesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Roma-Juventus: “Manca un rigore alla Juventus nel recupero: Paredes stende Dybala in area di rigore. Il centrocampista della Roma interviene disinteressandosi completamente del pallone, Banti lascia proseguire, ma il contatto era tale da causare un tiro dal dischetto”).



Atalanta-Milan: “È irregolare il gol del pareggio del Milan: Deulofeu, al momento dell'assist di Lapadula, è in posizione di fuorigioco. Anche Bacca, al suo fianco, era in posizione irregolare”.



I VOTI AGLI ARBITRI delle 36esima giornata:



Atalanta-Milan: Rocchi 6 (“L’errore sul pareggio del Milan è dell’assistente e non di Rocchi”).

Bologna-Pescara: Di Martino 6,5 (“E’ un debuttante e l’esordio è più che positivo”).

Cagliari-Empoli: Mariani 6 (“Corretto assegnare il rigore all’Empoli per mani di Murru in area”)

Crotone-Udinese: Fabbri 6.

Fiorentina-Lazio: Celi 6 (“Curiosa l’ammonizione a Borja Valero, reo di aver perso tempo prima di battere un calcio d’angolo. L’arbitro lo invita ad accelerare la ripresa di gioco, ma lo spagnolo sposta ben due volte il pallone per guadagnare secondi preziosi: cartellino giallo corretto”).

Inter-Sassuolo: Massa 6 (“Errore dell’assistente Di Vuolo quando non sanziona il fuorigioco attivo di D’Ambrosio (prova a colpire il pallone) e poi sul proseguo dell’azione Icardi colpisce il palo”).

Palermo-Genoa: Doveri 6 (“Il Genoa protesta per un rigore non concesso a Pandev, giusto lasciar proseguire l’azione”).

Roma-Juventus: Banti 6 (“Partita dal coefficiente di difficoltà altissimo, Banti decide di far giocare molto sin dall’inizio”).

Sampdoria-Chievo Verona: Maresca 6 (“L’arbitro fa bene a non fischiare la presunta carica di Quagliarella su Sorrentino. Regolare, dunque, il vantaggio della Sampdoria”).

Torino-Napoli: Irrati 6.



CHI SALE: Di Martino, Mariani, Maresca.



CHI SCENDE: nessun arbitro ha offerto una prestazione insufficiente.