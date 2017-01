Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventunesima giornata.



ERRORI PIÙ GRAVI:



Atalanta-Sampdoria: “A dir poco generoso il rigore concesso da Rizzoli a favore dell’Atalanta. Il fallo lo commette Petagna su Torreira e non viceversa”.



Milan-Napoli: “Manca un rigore al Napoli al terzo minuto di gioco per fallo di Paletta su Mertens in area di rigore. Rocchi lascia proseguire, l’intervento era invece da sanzionare. Tonelli nel finale di primo tempo sbilancia Bacca ma non era da espellere. L’attaccante andava verso l’esterno del campo, giusto il cartellino giallo. Partita dal coefficiente di difficoltà altissimo”.



I VOTI AGLI ARBITRI della ventunesima giornata di Serie A:



Atalanta-Sampdoria: Rizzoli 5.

Bologna-Torino: Ghersini 5,5 (“Manca un rigore al Bologna sullo 0-0. Rossettini trattiene Destro in area di rigore nel primo tempo, era un intervento da punire”).

Chievo-Fiorentina: Maresca 6,5 (“Ottima gestione dei provvedimenti disciplinari”).

Empoli-Udinese: Russo 6 (“Mchedlidze nel primo tempo cade in area e chiede un rigore, ma in realtà è lui a commettere il fallo”).

Genoa-Crotone: Mariani 7 (“Corretto il rigore assegnato al Genoa. Ottima collaborazione con assistenti e addizionali e impeccabile gestione dei provvedimenti disciplinari”).

Juve-Lazio: Massa 6,5 (“Gestisce senza problemi una gara dal coefficiente di difficoltà altissimo. Nessun episodio degno di nota”).

Milan-Napoli: Rocchi 5,5.

Palermo-Inter: Irrati 7 (“Rischia Gagliardini quando trattiene Goldaniga in area di rigore. L’arbitro avrebbe potuto concedere il rigore. Giusta l’espulsione di Ansaldi, era un intervento che poteva anche essere sanzionato col rosso diretto. Corretto l’allontanamento di Pioli per proteste”).

Pescara-Sassuolo: Valeri 6.

Roma-Cagliari: Guida 6 (“Regolare il gol della Roma. Inizialmente è Murru a trattenere Dzeko, il bosniaco cerca di divincolarsi dall’avversario per prendere posizione. Corretta la decisione di Guida di lasciar proseguire”).



CHI SALE: Irrati, Mariani e Maresca.



CHI SCENDE: Rizzoli, Rocchi, Ghersini.