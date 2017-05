Termina oggi l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa per la stagione 2016/2017. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentottesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Roma-Genoa: “Al 40’ sul risultato di 1-1 Tagliavento sbaglia a non concedere un rigore alla Roma per una trattenuta di Gentiletti su Dzeko”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 38esima giornata:



Atalanta-Chievo Verona: Celi 6.

Bologna-Juventus: Mariani 6.

Cagliari-Milan: Abisso 6 (“Un po’ generoso il primo rigore, netto il secondo”).

Crotone-Lazio: Rocchi 6,5 (“Partita complicata sulla carta, gestita bene da Rocchi. Corretta l’espulsione per doppia ammonizione a Bastos. Regolare il raddoppio di Falcinelli, in linea con l’ultimo difensore”).

Fiorentina-Pescara: Martinelli 6 (“Giusta l’espulsione di Chiesa”).

Inter-Udinese: Di Paolo 6,5.

Palermo-Empoli: Rizzoli 8 (“Il voto è alla splendida carriera. Mi auguro che non sia necessario concedergli una deroga”).

Roma-Genoa: Tagliavento 6 (“Valuta bene sul gol del pareggio della Roma, Dzeko controlla il pallone con il petto”).

Sampdoria-Napoli: Banti 6,5 (“Ottima stagione per Banti”).

Torino-Sassuolo: Rapuano 6,5 (“Buona direzione da debuttante in Serie A”).



“Complessivamente la squadra arbitrale si è comportata bene in questa stagione, vedremo che progressi faranno nel corso della prossima stagione con l’ausilio del VAR".