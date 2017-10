Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella decima giornata di Serie A:



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Cagliari-Benevento: “Generoso il rigore concesso al Benevento allo scadere per un lieve contatto tra Faragò e Iemmello all’interno dell’area”.



Fiorentina-Torino: “Al 29’ del secondo tempo il rigore che chiude la partita. Barreca appoggia la mano su Chiesa, la spinta non c’è, il giocatore della Fiorentina crolla a terra. Quello di Mariani è un grande abbaglio”.



Roma-Crotone: “Gara decisa da un rigore regalato. Kolarov cade in area dopo un contrasto regolare con Mandragora. Il contatto tra i due è leggero e non tale da procurare un rigore”.



VAR SI:



Atalanta-Verona: “Var protagonista, ma non ci sono errori del debuttante Marinelli. Due gol annullati, uno per parte, entrambi prima concessi come da regolamento del Var e poi revocati ad Atalanta e Verona. Al 33’ Freuler è in fuorigioco quando viene servito da Cornelius in area di rigore. Al 39’ Kean è in fuorigioco quando ribadisce in rete sulla corta respinta di Gollini. Applicazione perfetta della tecnologia”.



Juventus-Spal: “Bene anche a Torino il Var. Annullato giustamente il 2-2 alla Spal per fuorigioco di Paloschi prima che Oikonomou ribadisse in rete, così come è giusto cancellare il 5-1 di Higuain: l’argentino è in offside”.



VAR NO:



Cagliari-Benevento: “Il Var - essendoci una minima spinta di Faragò su Iemmello - non interviene per modificare la decisione di Irrati e lascia il rigore agli ospiti. La concessione del penalty resta molto generosa”.



Fiorentina-Torino: “Il Var resta completamente in disparte e sbaglia in questo frangente. La spinta di Barreca su Chiesa - se c’è - è davvero minima e non tale da procurare un rigore. Errata anche la decisione - conseguenza del rigore - di espellere il giocatore del Torino”.



Roma-Crotone: “Il Var Abisso resta in silenzio dopo la decisione di Manganiello. Il rigore, però, è una gentile concessione alla squadra di Di Francesco”.



I VOTI AGLI ARBITRI della decima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Atalanta-Verona: Marinelli 6 (Var Pairetto).

Bologna-Lazio: Massa 6,5 (Var Orsato).

Cagliari-Benevento: Irrati 5,5 (Var Maresca).

Chievo-Milan: Di Bello 6 (Var Damato).

Fiorentina-Torino: Mariani 5 (Var Giacomelli).

Genoa-Napoli: Mazzoleni 6,5 (Var Doveri). “Ottima gestione della gara da parte dell’arbitro, che conclude la gara con due sole ammonizioni e nessuna polemica”.

Inter-Sampdoria: Guida 6,5 (Var Fabbri).

Juventus-Spal: Pasqua 6,5 (Var Gavillucci).

Roma-Crotone: Manganiello 5 (Var Abisso).

Sassuolo-Udinese: Tagliavento 6,5 (Var Aureliano). “Annullato un gol a Samir per precedente fallo di Perica. Decisione corretta”.