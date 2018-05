Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella trentaseiesima giornata di Serie A:



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Udinese-Inter: “L’Udinese resta in 10 uomini a inizio ripresa: Fofana entra duro sul polpaccio di Perisic, Mazzoleni consulta il Var per capire la pericolosità dell’intervento”.



VAR SI:



Udinese-Inter: “Dopo aver rivisto l’entrata al Var, Mazzoleni opta per il rosso diretto nei confronti di Fofana. Decisione corretta: il fallo ricorda quello di Vecino su Mandzukic di settimana scorsa”.



VAR NO:



Nessun episodio merita una particolare menzione.



I VOTI AGLI ARBITRI della trentaseiesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Cagliari-Roma: Di Bello 6,5 (Var Tagliavento). “La squadra di Lopez chiede addirittura tre rigori a Di Bello. Il primo: tiro di Padoin, Fazio devia con la spalla e quindi è corretta la decisione dell’arbitro. Anche nel secondo caso è corretta la decisione di Irrati: Kolarov in scivolata da dietro devia il pallone e non prende il piede di Farias. Nel terzo, infine, contatto Gerson-Deiola nell’area della Roma: il centrocampista giallorosso tocca in anticipo il pallone rispetto all’avversario”.

Chievo-Crotone: Massa 6 (Var Valeri). “Giusto annullare un gol al Crotone sullo 0-0: Ceccherini è in posizione di fuorigioco”.

Genoa-Fiorentina: Manganiello 6,5 (Var Abisso). “L’intervento di Pandev non è violentissimo, ma a due piedi: inevitabile l’espulsione diretta”.

Juve-Bologna: Irrati 5,5 (Var Mariani). “Contatto Rugani-Crisetig nell’area di rigore della Juve, giusto assegnare il penalty al Bologna. Corretta anche l’ammonizione: lo juventino tenta di arrivare sul pallone, ma è anticipato: il fallo è figlio di una contesa della palla. Il giallo di Irrati non è un errore. Duello Khedira-Keita sul 2-1, protesta il Bologna: Irrati lo giudica regolare. Non è un episodio da Var in quanto è difficile capire l’entità del tocco col braccio del tedesco della Juve. Prova comunque non sufficiente dell’arbitro per la gestione rivedibile di alcuni momenti della partita”.

Lazio-Atalanta: Banti 7,5 (Var Pairetto). “Gestisce alla perfezione una gara non semplice e giocata su ritmi alti”.

Milan-Verona: Pasqua 6 (Var Pinzani). “Rischia Bonucci in ritardo su Petkovic in area di rigore. Il capitano del Milan con mestiere si aiuta allungando il braccio sulla schiena dell’avversario. Difficile capire l’entità del tocco, ma Pasqua lascia proseguire e il Var non interviene perché è un caso interpretabile: non si tratta sicuramente di un chiaro errore”.

Napoli-Torino: Doveri 7 (Var Gavillucci).

Sassuolo-Sampdoria: La Penna 6 (Var Calvarese).

Spal-Benevento: Guida 6 (Var Fabbri).

Udinese-Inter: Mazzoleni 6,5 (Var Giacomelli).



@AleCosattini