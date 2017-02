Prosegue anche nella stagione 2016-2017. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella venticinquesima giornata.: “Il gol dell’1-1 di Kalinic è(foto di Rai Italia). L’esterno della Fiorentina in partenza è in offside. Nella ripresa, ilviene sanzionato con un giallo da Valeri. L’intervento, però,. Kalinic era in vantaggio sul difensore del Milan (ultimo uomo) e si dirigeva verso la porta”.: “Massa tradito dal suo collaboratore nel finale di gara.(e quindi non punibile) di Pisacane. La palla passa distante dal difensore del Cagliari, poi Viviano sbaglia l'uscita e Ibarbo fa gol. La rete era regolare”.: “Mazzoleni sbaglia a metà ripresa (sullo 0-0) a valutare ilL’interista sbaglia il tempo dell’intervento e colpisce l’avversario sul piede sulla linea dell’area di rigore. Difficile vedere il contatto tra i piedi, ma. L’errore di Mazzoleni è non segnalare il fallo. Non sicuro che il fallo fosse avvenuto in area, Mazzoleni avrebbe dovuto assegnare almeno una punizione dal limite al Bologna”.della venticinquesima giornata:: Banti 6.: Mazzoleni 5,5 (“Giusta l’ammonizione a Miranda (era diffidato e salterà la Roma)”.: Irrati 6.: Rizzoli 6 (“Non un grande periodo per Rizzoli. L’arbitro non concede un importante vantaggio a Felipe Anderson a inizio gara”).: Di Bello 6,5.: Valeri 5.: Abbattista 6.: Guida 6,5.: Massa 5,5.: Tagliavento 6.: Di Bello, Guida, Tagliavento.Valeri, Massa, Mazzoleni.