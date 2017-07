"A Firenze c'e' una passione viscerale. I tifosi tengono alla maglia, ai risultati, a quello che fa la Fiorentina. E' bello giocare in una squadra dove il tifo e' cosi' forte". Parole di Federico Chiesa, talento viola esploso anche nell'Under 21 di Gigi Di Biagio agli Europei di categoria in Polonia. In un'intervista concessa al sito ufficiale della Fiorentina, Chiesa - che si e' sottoposto questa mattina all'ospedale 'Careggi' di Firenze alle visite mediche e successivamente raggiungera' i compagni in ritiro a Moena - ricorda che "quello dell'anno scorso e' un ritiro che mi portero' sempre nel cuore perche' e' l'inizio della mia carriera calcistica. Paulo Sousa disse: 'Federico rimarra' con noi tutta la stagione', quando me lo vennero a dire ci rimasi un po'... E' stato veramente magnifico, l'ho vissuto come un premio per i dieci anni di settore giovanile che ho fatto con la Fiorentina e poi e' stato bellissimo il seguito: l'esordio, conquistare il posto da titolare, giocare in una squadra come la Fiorentina".