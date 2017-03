Federico Chiesa si racconta, nel settimanale appuntamento su ViolaChannel, il giovane giocatore della Fiorentina parla così: ‘E' un onore per me essere stato convocato nell'Italia Under 21, è una soddisfazione enorme per me visto che è sempre stato uno dei miei obiettivi, anche all'inizio di questa stagione. Mi fa piacere l'affetto dei fiorentini nei miei confronti, mi fermano sempre per foto e autografi. E' un piacere giocare per la Fiorentina’.