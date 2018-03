Federico Chiesa è già in ballottaggio per un posto nella formazione titolare contro l’Argentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che schiera gli azzurri con un ipotetico 4-3-3, l’esterno della Fiorentina contenderà a Antonio Candreva il ruolo di esterno destro d’attacco. Ecco come dovrebbero schierarsi gli azzurri, con tre ballottaggi ancora aperti.