Gli occhi puntati addosso delle rispettive tifoserie e degli uomini mercato, rimasti estasiati dall'esplosione di due dei migliori talenti espressi dal nostro campionato. Federico Chiesa e Giovanni Simeone, figli d'arte, l'uno contro l'altro nel match tra Fiorentina e Genoa: la partita in campo è terminata in parità, l'argentino si è aggiudicato la sfida nella sfida di un gol (due contro uno) ma è come se avessero vinto entrambi.



TALENTI PURISSIMI - Da un lato un '97 con una facilità di corsa e di percorrere chilometri in quantità restando di una freddezza unica sotto porta, dall'altro un '95 in possesso di un raro istinto killer nell'area di rigore avversaria che già al primo anno lo ha consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Secondo gol consecutivo in campionato, il primo al "Franchi", per Chiesa, finito per la prossima stagione anche nel mirino dell'ambiziosa Inter targata Suning, sesto gol nelle ultime 6 e doppia cifra agguantata da Simeone, che vuole essere ricordato sempre di più come Gio e non più come il figlio del Cholo.



INTER E MILAN CI PENSANO - I suoi gol hanno destato l'interesse di alcuni club spagnoli (Siviglia e Villarreal) di Premier League e anche del Milan, dove non è sicuro che Bacca rappresenti il futuro e per cui il Genoa continua ad essere un affidabile partner di mercato. In attesa di capire se già la prossima estate saranno ancora l'uno di fronte all'altro, su opposte sponde della città di Milano, il primo derby tra Chiesa e Simeone è stato già servito e ha mantenuto tutte le premesse.