Ospite presso l'ospedale pediatrico di Firenze "Meyer" per l'evento "Meyer per amico" insieme a Pioli e Antognoni, il calciatore della Fiorentina Federicoha parlato così: "Proveremo a vincere tutte le prossime partite. Palleggi? Ne so fare cento. Tempo libero? Mi piace girare per Firenze, leggere o giocare alla playstation. Squadra? Siamo tutti forti. Futuro? Adesso penso solo alla Fiorentina". Lo riportano i canali ufficiali dei viola.