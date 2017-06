Federico Chiesa, impegnato con l'Europeo Under 21, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia: ‘Sono a totale disposizione di Di Biagio e decide lui se e quando dovrò giocare. Fiorentina e Bernardeschi? Non parlo adesso di queste cose, voglio concentrarmi solo sulla Nazionale. Ho sentito Pioli ma non ho parlato con nessun altro della nuova situazione della Fiorentina. Con la Juventus è stata la mia prima partita in Serie A e non la scorderò mai’.