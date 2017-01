Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita vinta dai viola contro il Chievo e del suo primo gol in Serie A: ''Non ho ancora controllato il cellulare, saranno arrivati tanti messaggi. Non sapevo cosa fare dopo il gol. E' stata un'emozione incredibile segnare la prima rete in Serie A. Non mi voglio però fermare qui, voglio dare sempre il 200% in ogni partita per continuare a migliorare. Oggi abbiamo lottato e vinto una gara difficile. Kalinic? Sono contento che abbia deciso di restare con noi fino a fine stagione. E' un grande bomber e ci dà anche un aiuto importante in fase difensiva. Futuro? La squadra che mi piace di più è la Fiorentina, sono a Firenze da dieci anni e mi piace stare qui. Mio padre mi dà molti consigli, ma soprattutto dal punto di vista comportamentale. Non è mai entrato in merito alle questioni tecniche, a quelle ci pensa l'allenatore. Rinnovo? E' vero che mi ha accompagnato mio padre a rinnovare il contratto con la Fiorentina. Sono felicissimo di aver firmato per altri quattro anni''.