Federico Chiesa è richiesto, richiestissimo. Perché la pepita d'oro della Fiorentina non è solo il futuro di una Nazionale che va ricostruita su talenti come lui; anche le big del nostro campionato vogliono provare a prenotare il gioiello classe '97 figlio d'arte. La famiglia Della Valle non è esattamente d'accordo, al punto da essere pronta a blindare Chiesa con un nuovo contratto di cinque anni entro i prossimi mesi. Ma è chiaro che gli assalti si moltiplicano: l'Inter segue Federico da tempo, lo ritiene fortissimo e perfetto per il proprio calcio, Ausilio e Sabatini sono suoi estimatori ma su tutti quel Luciano Spalletti che osserva sempre volentieri la Fiorentina ed è invaghito di Chiesa.



PRESSING NAPOLI - I nerazzurri però non hanno mosso ancora alcun passo formale o avviato trattative. Il Napoli invece è la squadra che più sta spingendo su Chiesa: ha provato a prenderlo in estate senza successo, addirittura De Laurentiis si spingerebbe oltre i 35 milioni di euro per averlo a gennaio anticipando tutti. Scenario improbabile, perché la Fiorentina non intende perderlo neanche per il prossimo anno, figurarsi a gennaio in piena stagione. Non si farà, le sensazioni che filtrano sono nettissime. La resistenza viola continua, proposte rifiutate ma il Napoli tornerà alla carica. Anche per giugno 2018, quando Chiesa avrà completato un anno di maturazione eppure con il prezzo destinato a salire. A Firenze vogliono tenerselo stretto, De Laurentiis non mollerà di un centimetro. E l'Inter osserva, per adesso silenziosa. Perché c'è ancora strada da fare per Chiesa. Sul campo e sul mercato...