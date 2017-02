Federico Chiesa, che non ci sarà in Germania per l'Europa League, ha parlato a Sky del presente e futuro con la Fiorentina: ‘Ho rinnovato con i viola prima della gara contro la Juventus ed ero davvero felicissimo. Per altri 4 anni sarò della Fiorentina e un giorno spero di diventare capitano perché io sono un figlio della Fiorentina e di Firenze, sento la maglia viola come seconda pelle. Conosco a memoria l'inno della Fiorentina. Ho sempre sognato di diventare un giocatore di questa squadra’.