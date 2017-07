Anche Valter Birsa, fantasista del Chievo Verona, ha voluto dire la sua sul mercato della Juventus e, in particolare, sul possibile arrivo in bianconero di Federico Bernardeschi: "La Juve cerca un 10? Potrebbe diventarlo Bernardeschi. Negli ultimi due anni questo talento ha fatto un grande salto di qualità. Ha i colpi del trequartista. E sta cominciando anche a segnare con continuità. Bonucci? Ha fatto parlare tanto, ma resto convinto che a fare la differenza sarà Calhanoglu. Calcia le punizioni in maniera fantastica, ha personalità. Insomma, è un vero 10. Il Milan ritrova un’altra stella come lo sono stati in passato Kakà e Ronaldinho".