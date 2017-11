"Stiamo facendo molto bene, in alcune partite pensavo di perdere, forse abbiamo qualche punto in più rispetto a quanto pensassi". E' l'ammissione del presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, intervenuto su Gr Parlamento a commentare il pari contro il Napoli. "La salvezza resta la nostra Champions League - le parole del massimo dirigente gialloblù -, dobbiamo stare attenti a non farci risucchiare perchè è un attimo. Il voto alla nostra stagione, per il momento, è un bel 6.5".