Alberto Gilardino è vicino alla risoluzione del suo contratto con l'Empoli; in Toscana, infatti, l'ex Fiorentina non ha trovato spazio e vuole cambiare aria per giocare di più. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Bologna, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che vorrebbe riprendere Gila che ha già giocato con i rossoblù nella stagione 2012-2013. Per gli emiliani, però, c'è da battere la concorrenza del Chievo, che segue da tempo il giocatore.