L'attaccante del Chievo Verona Roberto Inglese ha raggiunto la clinica romana di Villa Stuart per sottoporsi a una visita di controllo al ginocchio. Il club veneto spinge per sottoporre il calciatore a un intervento chirurgico di pulizia, mentre il Napoli, che lo ha già acquistato per la prossima stagione, preferirebbe pazientare. Una situazione che allontana comunque il trasferimento del giocatore in questa finestra di mercato.