Lorenzo D’Anna, allenatore del Chievo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sportdopo la vittoria per 2-1 contro il Crotone: “L’emozione di sedere su questa panchina è stata immensa, il fatto di ritrovare uno stadio pieno è stato un tuffo nel passato: ho rivisto lo stesso entusiasmo di dieci anni fa. In questa vittoria c’è stato poco di D’Anna e tanto dei ragazzi e di Maran, che devo ringraziare. Sono contento per il risultato finale, per come i miei calciatori hanno sofferto e creduto nella vittoria”.