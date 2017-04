Il Chievo ripensa ad Alberto Paloschi. Il centravanti, oramai fuori dai piani di Gian Piero Gasperini, rappresenterebbe un investimento oneroso per i gialloblù, ma la dirigenza potrebbe avallare la spesa in estate. Non sarà semplice, anche perché c'è la concorrenza del Bologna, intenzionato a prelevare il centravanti dall'Atalanta. A riportarlo è Il Corriere di Verona, che sottolinea come il problema possa essere anche rappresentato dall'ingaggio di un milione di euro.