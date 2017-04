Le parole dal sapore di addio rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Rolando Maran hanno messo in allarme il Chievo: “Gli stimoli non devono mai venire meno - aveva dichiarato il tecnico - anche se stai mille anni sullo stesso campo, però si devono verificare i programmi. Sarebbe da ipocriti non ammettere che ci sia la voglia di misurarsi con obiettivi diversi. Se mi sento pronto per squadre con maggiori ambizioni? Quando uno fa questo mestiere si sente pronto a prescindere. La caratura della squadra non fa la differenza“.



Dopo quasi tre anni sulla panchina del Chievo, Maran sembra quindi pronto a salutare tutti, allora la società si tutela sondando il mercato-allenatori. Come spiega il Corriere di Verona, i nomi che si stanno vagliando per il futuro sono Nicola, Semplici o Venturato.