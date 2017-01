Torna la Serie A dopo che si è completato il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Alle 18 ad aprire la 21esima giornata è la sfida tra il Chievo Verona di Maran e la Fiorentina di Paulo Sousa. I padroni di casa arrivano 3 sconfitte consecutive: Roma, Atalanta e, nell'ultima giornata, l'Inter, dopo essere stata in partita fino ai minuti finali. Discorso diverso per la Fiorentina, che sbarca a Verona sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro la Juve e la promessa di permanenza da parte di Nikola Kalinic, che ha detto no alla Cina.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Dainelli, Gobbi; Castro, Bastien, De Guzman; Birsa; Pellissier, Meggiorini. All.: Maran.



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Chiesa; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar. All.: Sousa.