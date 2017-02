Serge Gakpé, nuovo acquisto del Chievo, si è presentato ai microfoni di Chievo TV: "Nell'ultimo giorno di mercato si è presentata questa possibilità e non ci ho pensato molto prima di accettare. Sono un giocatore a cui piace andare negli spazi, puntare l'avversario, fare gol e assist. Col Togo in Coppa d'Africa è stata una bella esperienza, purtroppo siamo usciti presto. Parlando delle due semifinali, vedo favorite Burkina Faso e Ghana. Ho chiamato Dramé per sapere qualcosa in più sul Chievo e mi ha parlato molto bene di questa società. Il gol segnato al Chievo lo scorso anno? Ho avuto un po' di fortuna nel tiro, ma ero contento perché la palla era andata dentro. Adesso sono al Chievo e spero di fare gol con questa maglia".