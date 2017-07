Intervistato da Chievo TV, il nuovo acquisto dei gialloblu Gianluica Gaudino si è presentato ai tifosi: "Sono felice di essere a Verona. Credo che il passaggio dal San Gallo al Chievo sia un'ottima opportunità per la mia carriera. Sono contento e mi impegnerò al massimo. Sono un giocatore tecnico e forte, mi piace giocare la palla e fare assist. Sono cresciuto nelle giovanili del Bayern, che mi ha lanciato tra i professionisti. Ho imparato molto da Guardiola e dalle esperienze all'estero in prestito. Non vedo l'ora di andare in ritiro con la squadra".