Il destino di Valter Birsa potrebbe essere lontano da Verona; il trequartista sloveno, infatti, ha offerte dalla Cina e potrebbe partire già a gennaio. Fino ad ora il Chievo ha rifiutato tutte le proposte arrivate, ma non sono da escludere aggiornamenti nelle prossime ore. Il club veneto, intanto, ha iniziato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato in caso di addio dello sloveno, ed ha avviato i primi contatti con il Bologna per Anthony Mounier, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il francese già in estate era stato ad un passo dall'addio alla squadra emiliana, ed ora potrebbe davvero fare le valigie in direzione Verona.