Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo Verona ha rilasciato delle dichiarazioni a Telenuovo su Inglese: "Ci auguriamo che possa rimanere per tutta la stagione. L'infortunio a Milik ha acceso un riflettore su questa operazione che è fatta per giugno anche se i rapporti con il Napoli sono molto stretti: si può sempre dialogare per soluzioni alternative. Per ora come stanno le cose il ragazzo dovrebbe restare al Chievo fino a giugno. Se dovesse andare via troveremo un sostituto adeguato, anche se abbiamo già attaccanti validi in rosa"