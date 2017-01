Il Chievo non ha grosse necessità in vista del mercato di gennaio; l'ago della bilancia potrebbe essere Valter Birsa, sul quale incombono le ombre della Cina. In caso di partenza del giocatore sloveno, la squadra di Maran tornerebbe sul mercato, e farebbe un tentativo per Camillo Ciano, classe '90 del Cesena. Il ritorno di Paloschi, del quale si è parlato nelle scorse settimane, è legato alle partenze di Floro Flores e Parigini, e resta al momento solo una suggestione. A centrocampo, invece, il Chievo sta pensando ad Alberto Grassi sul quale, però, c'è anche l'interesse dell'Empoli.