Roberto Inglese, attaccante del Chievo, è stato decisivo con il suo gol al 90esimo nella sfida con la Lazio. Queste le parole del centravanti clivense a Sky Sport: "Abbiamo fatto una gran partita in fase difensiva, cercando di ripartire e l'abbiamo fatto bene. Sotto l'aspetto offensivo meritavano più loro, ma noi abbiamo concesso poco e nella ripresa son state solo palle lunghe.Una vittoria che ci dà morale: sono sceso in campo e ho dato tutto me stesso. Abbiamo perso, anche in malo modo, contro squadre più forti di noi e oggi era giusto ripartire".