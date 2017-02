Ai microfoni di ChievoTV ha parlato Roberto Inglese: “Avrei preferito realizzare il rigore, in modo da mettere la partita subito in discesa. Siamo stati poi bravi a recuperarla e a portarla a nostro favore. Io il quarto giocatore clivense a segnare una tripletta in A? Davanti a me ci sono grande campioni (Bierhoff, Pellissier e Paloschi ndr) che hanno fatto tantissimi gol: è un onore essere in questa speciale classifica. Dopo il rigore, Cacciatore - che era il secondo rigorista - mi ha aiutato tanto e alla fine ha gioito con me: è come se li avesse fatti anche lui tre gol oggi. Qualche anno fa non mi sarei mai aspettato né di giocare in Serie a né tantomeno di segnare una tripletta: è un sogno che si avvera e ce lo godiamo. I momenti di gloria durano poco: domenica sarà un’altra battaglia e speriamo di far punti. Mi auguro di segnare il più possibile da qui alla fine della stagione, i gol aiutano molto sul piano mentale e di autostima. Oggi siamo stati bravi a pareggiare la partita e a ribaltarla, tutto questo con molta pazienza: se ti fai prendere dalla frenesia, difficilmente porti a casa questi risultati”.